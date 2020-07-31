رئيس قصور الثقافة: توثيق بطولات الجيش والشرطة فى نصوص مسرحية

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة: إن مشروع أبطال من بلدنا عن الكاتب محمد نبيل، جعلنا نتحمس فى تحويل الكتاب إلى نصوص مسرحية وهو مشروع لتوثيق بطولات الجيش والشرطة.
وأضاف أحمد عواض ، خلال حواره ببرنامج ، "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، "إكسترا نيوز " ، مع الاعلامية خلود زهران ، اننا نسعى فى تأمين المواطن المصرى ثقافيا .
وأشار رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى أننا قائمين على تقديم العدالة الثقافية ، ونحرص على ان ما تنتجه فى القاهرة يتوفر بسهولة فى باقى محافظات الجمهورية من الصعيد والدلتا والمناطق النائية الأخرى.
وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة ، أن هناك 18 قصر ثقافة دخلت الخدمة بعد التجديدات و 25 تحت التطوير الآن، لافتا إلى أن كل ذلك فى الأرياف و المحافظات الأخرى لنقدم خدمة ثقافية لائقة بالمواطن المصرى.