أول يوم العيد.. حركة مكثفة بمطار القاهرة بتسيير 127 رحلة جوية.. مصر للطيران تستقبل طائرة جديدة من صفقة إيرباص A220-300.. ويقظة رجال الجمارك تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى داخل البلاد

- وصلت القاهرة.. شاهد مصر للطيران تتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A220-300

- أول يوم العيد.. مصر للطيران تسير 28 رحلة دولية منتظمة وأخرى إلى شرم الشيخ والغردقة

- أول أيام العيد.. مطار القاهرة يسير 127 رحلة جوية على متنها 15 ألف راكب

- ضبط أقراص مخدرة مهربة من فرنسا داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، نشاط وحركة مكثفة، بدأت باحتفالية الشركة الوطنية مصر للطيران، بوصول طائراتها العاشرة ذات حروف تسجيل SU-GFH من طراز طراز الايرباص A220-300، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا، للانضمام إلى أسطول الشركة.

يقدم هذا الطراز سعة مقعدية لـ 140 راكبا ويتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .

وتعتبر مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، و يقدم هذا الطراز سعة مقعدية لـ 140 راكبا ويتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .

الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد طائرة مصر للطيران طراز ايرباص A220-300، هي الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، اليوم، والذي يشمل 28 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





تشغيل مصر للطيران اليوم

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو - لارناكا - أمستردام - كوبنهاجن - برلين - جوبا - ميونخ - بودابيست - الخرطوم - الشارقة - البحرين- نيويورك - دبي - أبوظبي "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة أبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية إلى الغردقة و ثلاثة رحلات جوية إلي شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من جدة - المدينة المنورة - أبوجا - بغداد - موسكو تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 2500 راكب.



