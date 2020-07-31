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أول يوم العيد.. حركة مكثفة بمطار القاهرة بتسيير 127 رحلة جوية.. مصر للطيران تستقبل طائرة جديدة من صفقة إيرباص A220-300.. ويقظة رجال الجمارك تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى داخل البلاد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:24 م
حركة مطار القاهرة
حركة مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
- وصلت القاهرة.. شاهد مصر للطيران تتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A220-300
- أول يوم العيد.. مصر للطيران تسير 28 رحلة دولية منتظمة وأخرى إلى شرم الشيخ والغردقة
- أول أيام العيد.. مطار القاهرة يسير 127 رحلة جوية على متنها 15 ألف راكب
- ضبط أقراص مخدرة مهربة من فرنسا داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، نشاط وحركة مكثفة، بدأت باحتفالية الشركة الوطنية مصر للطيران، بوصول طائراتها العاشرة ذات حروف تسجيل  SU-GFH من طراز طراز الايرباص A220-300، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا، للانضمام إلى أسطول الشركة.

وتعد طائرة مصر للطيران طراز ايرباص A220-300، هي الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

عن طائرة مصر للطيران الجديدة
وتعتبر مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لـ 140 راكبا ويتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر  والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .

وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، اليوم، والذي يشمل 28 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

تشغيل مصر للطيران اليوم
وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو - لارناكا - أمستردام - كوبنهاجن - برلين - جوبا - ميونخ - بودابيست - الخرطوم - الشارقة - البحرين- نيويورك - دبي - أبوظبي "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة أبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك. 

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية إلى الغردقة و ثلاثة رحلات جوية إلي شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من جدة - المدينة المنورة - أبوجا - بغداد - موسكو تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من 2500 راكب.

وبالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، أيضا يشهد المطار حركة مكثفة، حيث يستقبل على مدار اليوم 67 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 11 آلف راكبا، كما يغادر المطار 60 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3981 راكبا.

رحلات مطار القاهرة 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 15 الف راكب علي متن 127 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

يقظة رجال الجمارك
وعلى متن الرحلة الجوية القادمة من فرنسا، ضبطت سلطات جمارك المطار محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل حقائب راكب مصري قادم من باريس علي الخطوط الفرنسية، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم حيال الراكب.

قالت مصادر جمركية، إنه اثناء انهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد سمير محمد مأمور اللجنة الجمركية راكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة، كلف محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، سامح سيد  مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة.

بتفتيش حقائب الراكب علي الجهاز فتلاحظ له وجود عبوات دوائية ، تم تكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عدد 465 قرص  ترامادول المدرج في جدول المخدرات مخبأة داخل علب أدوية معدة وضغط وسكر وداخل علبة تليفون محمول.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة المختصة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف المشرف علي الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
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