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فن

البسين فى الليفنج.. عمرو وهبة يداعب جمهوره عبر انستجرام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وهبة فى الصورة وكأنه فى مسبح.

وعلق عمرو وهبة مداعبًا جمهوره: "ياجماعه انا لقيت فلتر تحفه خلانى نزلت البسين فى الليفينج".

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يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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