نطحه بسبب مداعبته.. ذكريات عمر الشريف مع خروف العيد

روى النجم الراحل عمر الشريف ذكرياته مع خروف العيد، وحكى في لقاء تليفزيوني قصة مداعبته للخروف الذي أسقطه أرضا.



عمر الشريف ورغم دخوله الاسلام وهو شاب يافع الا انه مارس كل الطقوس الاسلامية التي حرم منها وهو طفل، فكان يحرص علي الاحتفال بعيد الاضحي مع ابنه طارق.



وقال عمر الشريف في حديث قديم مع إحدى المجلات الفنية: كنت العب مع الخروف انا واحفادي قبل الدبح وعندما حاولت مداعبته حدث له حالة هياج شديدة بمجرد لمس "قرونه".



وتابع عمر الشريف "بعدها قام الخروف بضربي ونطحي مما أدى لسقوطي علي الارض من كثرة الدهشة والضحك ايضا.