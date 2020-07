مقتل شخص وإصابة العشرات في حادث قطار سريع وسط البرتغال.. فيديو

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 50 آخرون في حادث قطار سريع وسط البرتغال.

واصطدم قطار سريع بآلة صيانة بالقرب من مدينة قلمرية وسط البرتغال، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز".

ووصل رجال الإسعاف والشرطة لموقع الحادث لتقييم الأضرار ونقل المصابين، حسبما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام محلية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه من موقع الحادث ويبين اصطدام القطار.

#BREAKING 🇵🇹 #PORTUGAL



🚨 High-speed train 🚄 accident is reported in Portugal which would have left 1 dead and 50 injured.pic.twitter.com/cf2uwDNpMC