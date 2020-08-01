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محافظات

الشعب الجمهورى بالغربية: ملتزمون بقواعد الدعاية الانتخابية في دعم مرشحينا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أكد اللواء أسامة الشبراوى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية بأن الحزب ماض بقوة لتحقيق نجاحات عديدة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والقيام بدور فعال فى الشارع المصرى، مشددا على دعم القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار أن الحزب ملتزم بقواعد الدعاية الانتخابية التى أقرتها الدولة خاصة في دعم مرشح الحزب على مقعد الفردى.

وأكد طارق أمين الأمين العام المساعد للتنظيم أن الحزب يخوض الانتخابات على مستوى عالى من الترتيب سواء لمرشحي القائمة الوطنية أو ٧ مرشحين على مقاعد الفردى مضيفًا أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة بالمحافظة تدعم مبادئ الحزب بقوة.

فيما أكدت الدكتورة شيماء الكومى الأمين العام المساعد لشؤون المرأة أن أمانة المرأة بالغربية قامت بالعديد من الندوات واللقاءات لتشجيع وتحفيز المرأة على المشاركة بقوة فى الانتخابات مجلس الشيوخ موضحة أن المرأة المصرية دائما سباقة في أي استحقاقات دستورية ودائما تتصدر المشهد بحرصها على الإدلاء بصوتها.
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