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سيارات

نصائح هامة يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 م
نصائح هامة يجب اتباعها
نصائح هامة يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة
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اشرف عطية
تعد الإطارات أحد أهم أجزاء السيارة التي يجب الانتباه عليها لها وتفحصها بصورة مستمرة، حيث إنها أهم عوامل الأمان والسلامة، لكن مع مرور الزمن تتهالك الإطارات، وتجاهل تغييرها يؤدي إلى عواقب وخيمة، وفي هذا السياق نطرح عليكم نصائح هامة عند انفجار أحد الاطارات أثناء السير.

قدم خبراء السيارات عددًا من النصائح الهامة لقائدى السيارات، عن كيفية التعامل الصحيح في حال انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة خاصةً الطرق السريعة، بحيث تضمن سلامة السائق والركاب ومستخدمي الطريق.

وأوضح الخبراء الخطوات التي يجب اتباعها حال انفجار الإطار: 

1– القبض على مقود القيادة بإحكام
2– عدم الضغط على الفرامل
3– رفع القدم عن دواسة البنزين
4– التأكد من خلو الطريق الذي على يمين السائق من السيارات القادمة من الخلف
5– توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق
6– إيقاف السيارة في مكان آمن
7– تشغيل إشارة الطوارئ أو الفلشر

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