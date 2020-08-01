تعرف على مصير شخص ارتكب جريمة وهو في حالة جنون وقت حدوثها

تحدث قانون العقوبات في المادة ٤٧ عن حالة الإعفاء المتعلقة بالجنون وما ينتج عنه من عدم إدراك أو سيطرة على الفعل وارتكاب الجريمة دون وعي أو اختيار للأفعال، حسبما قال وليد هلال، المحامى والخبير القانونى.





وأضاف المحامى أنه لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة.





وتتمثل حالة الجنون في أشكال مختلفة هي؛ العته والصرع أو اليقظة النومية، وهي ما يقوم به المصاب من أفعال لا يشعر بها.





وأشارت المادة ٤٧ عقوبات إلى أن التنويم المغناطيسي لا يدخل في هذه الحالة.





كما اشترط القانون لتوافر هذه الحالة شرطين:

١_أن تكون حالة الجنون معاصرة لشخص الجاني وقت ارتكاب الجريمة.

٢_انعدام الشعور والإدراك بشكل كلي بحيث يكون شخص الجاني في حالة لا تدع مجالا للشك بفقدانة التام للسيطرة على أفعاله، ويرجع تقدير هذه المسألة للقاضي.





كما أضافت المادة ٤٧ عقوبات أن حالات السكر وتناول المخدرات لا تعد من أسباب التخفيف أو الإعفاء، إنما اعتبرت أن ارتكاب الجرائم تحت تأثير المخدر من الظروف المشددة.