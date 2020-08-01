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فن

عيد أضحى سعيد.. لطيفة تهنئ جمهورها بالعيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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مريم عزت
هنات الفنانة لطيفة,  جمهورها بعيد الاضحى المبارك عبر خاصية الاستورى بمموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . 

وقامت لطيفة بنشر صورة لها , معلقه عليها " عيد اضحى سعيد " . 

وأعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".

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وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على يوتيوب وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.


وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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