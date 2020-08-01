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فن

في ذكرى وفاته.. كيف أقنع سعيد صالح نجمي المقاولون للعب بـ الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 ص
سعيد صالح
سعيد صالح
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نبيل العدوى
تحل اليوم ذكرى الفنان الكبير سعيد صالح، الذي توفى يوم 1 من شهر أغسطس بعد مشوار فني طويل.

وتحدث أحمد نخلة نجم النادي الأهلي عن حديثه مع الفنان الراحل سعيد صالح وكيف أقنعه باللعب في القلعة الحمراء.

وقال أحمد نخلة، لاعب الأهلي والمقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ، إن الفنان سعيد صالح أول من طالبني باللعب للنادي الأهلي ، عندما كان في فندق في الإسكندرية في الصيف.

وأضاف خلال حديث تلفزيوني: فوجئت بمدير الفندق يبلغني أنا وسمير كمون أن سعيد صالح عايزنى أنا و كمونة وخلال دقائق كنا في جناحه وطلب مننا اللعب للنادي الأهلي ، وقابلته بعدها صدفة وكنت قد انتقلت للنادي الأهلي وكان في منتهى السعادة .

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