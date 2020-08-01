شاهد.. ضيوف الرحمن يواصلون رمى الجمرات بأول أيام التشريق

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من مواصلة ضيوف الرحمن رمى الجمرات بأول أيام التشريق.









واستقبل الحرم المكي حجاج بيت الله لأداء طواف الإفاضة اتباعًا لسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم).









وانتقل ضيوف الرحمن، من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، حيث سيشرعون في رمي الجمرات بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.









وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من جميع القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.







