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اقتصاد

الوحدة الاقتصادية العربية: كورونا عرت الاقتصاد وأثبتت ضرورة الاستعداد للطوارئ وتحقيق التكامل العربي.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:01 م
السفير محمد الربيعى
السفير محمد الربيعى فى حواره لصدى البلد
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آية الجارحي
قال السفير محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الوطن العربي يقبع تحت التنافس وليس التكامل فلا يوجد لديه استراتيجية صناعية محددة يتم من خلالها تحديد الأولويات .

وأضاف محمد ربيع في حواره لصدى البلد، اننا نستورد كافة احتياجتنا من  منتجات الصناعات الغذائية من الخارج بدلا من التركيز في الداخل وهذا مؤشر خطير، في حين نمتلك  222 منتج مياه ومصر بها 18 نوعًا من المياه.


وأشار إلى أن العرب في حاجة لوضع سلم للاولويات يبدأ بالاهتمام بالصناعات التي من خلالها يتم توظيف الموارد وتحويلها إلى صناعات تحويلية بخلق فرص عمل ومركز تجاري وتدعم الاحتياطات النقدية وميزان تجاري ومركز صادرات والتنمية.

وتابع: نحتاج ان تكون المصلحة القومية هي الاولي من القطرية والمشروع العربي الذي يبني في اي دولة يكون ملكًا لجميع الدول العربية وليس دولة فقط لانه يقزم عملية التكامل العربي، فأوروبا كافة صناعتها مكتوبة عليها صنع في أوروبا وليست دولة واحدة فقط، فمثلا صناعات المنسوجات نركزها في مصر وتكون لكافة الدول العربية.

وشدد على ضرورة إرساء سياسة واستراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي حيث نستورد اللبن فالبقرة أوروبية والعامل آسيوي والأدوات أوروبية وفي الاخر يكتب عليها انتج في دولة عربية "  كذا" دون  الاستثمار في حياتنا ومواردنا.

وتابع: كورونا عرت الاقتصاد ووضحت حقيقية ضرورة الاستعداد للطوارئ وضرورة تحقيق التكامل والتعاون وضرورة عمل إحلال للموارد في الوطن العربي وتعديل المؤسسات لتحقيق الطلب الفعلي للمواطن العربي وتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي كما عملت مصر وساعدت عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية مما يعطي أمان للدول العربية في قدرة مصر على مساعدتها.
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