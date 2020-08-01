أخبار التوك شو.. استشاري حساسية: منحنى إصابات كورونا فى انخفاض مستمر.. حسام عبد الغفار:الطبيب المصري مشهود له بالكفاءة العلمية في العالم.. وفرض غرامات على من لايلتزم بالذبح في الشوادر المرخصة بالشرقية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن منحنى إصابات كورونا فى انخفاض مستمر، ولكن الاستمرار فى الانخفاض يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بمعنى أن أى تهاون فى تطبيقها فى تلك الفترة قد يعاود الفيروس إلى الانتشار مرة أخرى.









وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه الآن هناك تكاسل من بعض المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاعتقادهم أن الفيروس قد انتهى، موضحا أن الفيروس لم ينته، بل فقط قلت شدته.









عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا عن استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للعنصرية فى ولاية أوريجون الأمريكية.









وعلى عكس عدد من المدن الأمريكية الأخرى، تبدأ الاحتجاجات في مدينة بورتلاند بعد الساعة السابعة مساءً، لتستمر إلى الساعات الأولى من اليوم الموالي، إذ رفع المحتجون شعارات منددة بالعنصرية ومطالبة بإصلاح أجهزة الشرطة التي يعتبر المحتجون أنها "تستهدف الأقليات".









أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا ثابت في جميع المستشفيات، مع اختلاف ترتيب وحجم الجرعات، من مريض إلى آخر، حسب حالته الصحية، ودرجة الأعراض الظاهرة عليه.









وقال الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن مصر أقل دول العالم في عدد الإصابات بكورونا بالنسبة إلى عدد سكانها.













أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن عودة انتشار وباء كورونا مرة أخرى راجع لاختيارات المواطنين، وليس بسبب الفيروس نفسه، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.









وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني إهمال تطبيق الإجراءات الاحترازية.









أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن دول العالم الآن لم تتخطَ الموجة الأولى من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول التي بدأت بظهور الفيروس مجددا بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية.









وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن موعد الموجة الثانية للفيروس سيكون عندما تنتهى الدول تماما من الفيروس ثم تأتي موجة أخرى تكون أشد أو أقل قوة حسب رأى العلماء، موضحا أن الدول التي تشهد ارتفاعا فى الإصابات هى دول لم يظهر بها الفيروس إلا الآن فقط.









أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.









وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، إن غلق الحدائق العامة ما زال مستمرا، موضحا أن المطاعم بالمحافظة ما زالت تعمل وفقا لطاقة استيعابية معينة، والتي حددتها رئاسة الوزراء من قبل.









قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في أماكن عدة؛ لضبط حركة الأسواق، وأماكن تواجد الجمهور في الأسواق.









وأضاف "سمير"، أثناء لقائه التليفزيوني ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الرقابة تشمل جميع المحافظات، ووجودها بالميادين الكبرى بالقاهرة تجربة جديدة؛ لضبط التجمعات.









حذرت الدكتورة نورهان قنديل، خبيرة التغذية، من تناول اللحوم بشكل مفرط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة خطرها البالغ على الصحة عند الإفراط فيها.









وأضافت "قنديل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه لا يوجد نوع من اللحوم أفضل من آخر، موضحة ضرورة سلق أو شوي اللحوم "الضاني"، أو كانت تحتوي على كمية دهون عالية.









قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الإحصائيات العالمية في آخر أربعة أسابيع بشأن فيروس كورونا تدل على أن أرقام الإصابات بدأت فى الارتفاع كل أسبوع إلى مليون إصابة تقريبا، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 17 مليون إصابة في العالم، ومن بينها ما يزيد على 3 ملايين إصابة بأوروبا فقط.









وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالى 15 دولة بأوروبا يوجد بها 92% من الإصابات بكورونا بالعالم، موضحا أن هناك دولًا تكون نسبة الوفيات بها عالية جدا بالنسبة إلى أرقام التعافى.











