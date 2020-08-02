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اقتصاد

من 9 حتى 30 سبتمبر.. تقديم طلبات التصالح ومستندات الملكية لـ707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:04 ص
أراضى تابعة للمجتمعات
أراضى تابعة للمجتمعات العمرانية
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تقرر قبول التقدم بالمستندات الخاصة بأي ملكيات  للحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020  بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا بــــ الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح هلال فى تصريحات له، أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق مراقيا بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

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وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/8/2020 مرفقًا بها (مستندات الملكية و سند التواجد على أن يتضمن الطلب "تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة").

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه تقرر أيضًا قيام كافة الكيانات التي قامت بالبناء بدون ترخيص بالتقدم بطلبات التصالح اعتبارًا من تاريخه وحتى موعد غايته 30/9/2020، علمًا بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا حيال أي مخالفات لم يتم التصالح بشأنها.

وأكد أن الهيئة تحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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