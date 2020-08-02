من 9 حتى 30 سبتمبر.. تقديم طلبات التصالح ومستندات الملكية لـ707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربي



وأوضح هلال فى تصريحات له، أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق مراقيا بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.





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وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/8/2020 مرفقًا بها (مستندات الملكية و سند التواجد على أن يتضمن الطلب "تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة").



وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه تقرر أيضًا قيام كافة الكيانات التي قامت بالبناء بدون ترخيص بالتقدم بطلبات التصالح اعتبارًا من تاريخه وحتى موعد غايته 30/9/2020، علمًا بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا حيال أي مخالفات لم يتم التصالح بشأنها.



وأكد أن الهيئة تحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

