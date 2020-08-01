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بين الناس

مواطن يستغيث: قدمى معرضة للبتر بسبب الغرغرينا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن مكرم رئيس عبد الفتاح، بموقع صدى البلد بعد معاناه كبيره من الغرغرينا فى قدمه بسبب اهمال طبى من المستشفيات.


جاءت استغاثة المواطن  تجنبا لحدوث عمليه بتر فى القدم بسبب الغرغرينا وهو يتواجد فى احد المستشفيات الخاصه و لكن لا يقدر على دفع تكلفتها خصوصا انه لديه ٤ اطفال.


وناشد الحكومه لتوفير مكان لرعايته تجنبا لحدوث البتر وخصوصا ان الغرغرينا خطأ طبى.



للتواصل مع الحاله: 01119208730




‎ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
مواطن يستغيث: قدمى معرضة للبتر بسبب الغرغرينا
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