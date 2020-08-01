مواطن يستغيث: قدمى معرضة للبتر بسبب الغرغرينا





جاءت استغاثة المواطن تجنبا لحدوث عمليه بتر فى القدم بسبب الغرغرينا وهو يتواجد فى احد المستشفيات الخاصه و لكن لا يقدر على دفع تكلفتها خصوصا انه لديه ٤ اطفال.









وناشد الحكومه لتوفير مكان لرعايته تجنبا لحدوث البتر وخصوصا ان الغرغرينا خطأ طبى.













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