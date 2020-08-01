مواطن يستغيث: قدمى معرضة للبتر بسبب الغرغرينا

استغاث المواطن مكرم رئيس عبد الفتاح، بموقع صدى البلد بعد معاناه كبيره من الغرغرينا فى قدمه بسبب اهمال طبى من المستشفيات.
جاءت استغاثة المواطن تجنبا لحدوث عمليه بتر فى القدم بسبب الغرغرينا وهو يتواجد فى احد المستشفيات الخاصه و لكن لا يقدر على دفع تكلفتها خصوصا انه لديه ٤ اطفال.
وناشد الحكومه لتوفير مكان لرعايته تجنبا لحدوث البتر وخصوصا ان الغرغرينا خطأ طبى.
للتواصل مع الحاله: 01119208730
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