98% نسبة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعى بغرب أسيوط.. تفاصيل

قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات له، أن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 98% وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لتسليم الوحدات للفائزين بها في أسرع وقت.
وتابع عبدالله، أنه يتم كذلك تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لـ 1200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.
كما أشار، إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ، وكذا الكفاءة والجودة في تشطيب الوحدات والعمارات بالمشروع.