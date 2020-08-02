98% نسبة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعى بغرب أسيوط.. تفاصيل

وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات له، أن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 98% وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لتسليم الوحدات للفائزين بها في أسرع وقت.



وتابع عبدالله، أنه يتم كذلك تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لـ 1200 وحدة سكنية بمشروع " سكن مصر " للإسكان المتوسط بالمدينة.

كما أشار، إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ، وكذا الكفاءة والجودة في تشطيب الوحدات والعمارات بالمشروع.