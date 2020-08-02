مهم لإنقاذ حياتك | اِعرف الحل لتجنب خطر السرعة في القيادة





واكدت المؤسسة أن أول مبادئ السلامة الالتزام بالسرعات القانونية، وذكرت أن القيادة السريعة أو التي تتم بسرعات غير ملائمة لظروف الطريق تتسبب في مخاطر فائقة .







كما أن اختيار السرعة التي تنطلق بها السيارة اختيار السائقين وحدهم وان أفضل قرار الالتزام بالسرعات التي تعزز السلامة وتفيد البيئة أيضا .











ونصحت مؤسسة جيم، السائقين، بترك زمن كاف لرحلاتهم لتجنب تجاوز السرعة القانونية أثناء القيادة لأن ذلك يعرضهم ويعرض الآخرين للخطر.





وأشارت جيم إلى انها لا ترى أي فوائد ملموسة من المخاطرة بسرعات زائدة قد تجبر سائقين آخرين على مناورات لتجنب السيارات المسرعة أو الدخول في سباق معها .



