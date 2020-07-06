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سيارات

«بلاش صور سيلفي ولايف» .. 9 نصائح لتفادي حوادث السيارات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
«بلاش صور سيلفي
«بلاش صور سيلفي ولايف» .. 9 نصائح لتفادي حوادث السيارات
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منة الله عبد الحميد
لا تخلو الطرق من حوادث السير المفاجئة بسبب مجموعة من الأسباب أبرزها عدم التركيز في القيادة الانشغال بالطعام أو الشراب وأحيانًا السرعة الزائدة التي تؤدي إلى تصادم السيارات ببعضها البعض، والسبب الرئيسي الذ يكمن في معظم حوادث السيارات هو الانشغال بالهواتف المحمولة وعدم الالتفات للطريق كما يجب.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء القيادة لتجنب حوادث السير المفاجئة: 

1- التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالهاتف أو الطعام والشراب. 
2- الالتزام بالقواعد المرورية وعدم كسر إشارات المرور. 
3- عدم السير في الاتجاه العكسي لتجنب اصطدام السيارة أو انقلابها. 
4- تجنب السرعة الزائدة في المنحنيات والدوران. 
5- تجنب التقاط الصور السيلفي أو عمل الفيديوهات أثناء القيادة. 
6- وضع الأطفال في المقاعد الخلفية حتى لا يتشتت قائد السيارة أثناء القيادة. 
7- من أهم النصائح .. تجنب السرعة الزائدة خصوصًا إذ كنت من أصحاب النظارات لتفادي الحوادث السيارات المفاجئة. 
8- تجنب الدخول في سباقات على الطرق السريعة. 
9- عند الشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء القيادة .. احرص على اصطفاف السيارة أيمن الطريق للاستراحة مع إشغال الفلاشر. 

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