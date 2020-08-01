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برلمان

استقبال مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالموسيقى والزهور في مدينة 15 مايو

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:56 م
القائمة الوطنية من
القائمة الوطنية من أجل مصر
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عبد الرحمن سرحان
وسط إجراءات احترازية لمواجهة وباء"كورونا" استقبلت منطقة "الزرايب" بمدينة 15 مايو،مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، والمرشحين علي المقعد الفردي، بالموسيقي الوطنية، والدفوف،ونحر عجل احتفالا بوصول كل من د.محمود بكري ود عايدة نصيف المرشحان علي القائمة، والدكتور عبدالحي عبيد المرشح علي المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، وعقد لقاء جماهيري برعاية راعي كنيسة البابا شنودة"القس أثناسيوس"وسط التزام كامل بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وشدد الكاتب الصحفي محمود بكري خلال اللقاء علي أهمية خروج الجماهير للتصويت يومي الانتخاب، وإبراز الصورة الحضارية للمصريين في ممارسة العملية الانتخابية، وهو مالقي تجاوبا من الحضور،حيث تعهد الأب اثناسيوس بالخروج في موكب من مائة سيارة يومي الانتخاب لحث الناخبين علي الخروج والتصويت للقائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن علي المقاعد الفردية.

من جانبه أشاد القس أثناسيوس بالدعم القوي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 650 مليون جنيه لإقامة منطقة حضارية قرب منطقة الزرايب،تعويضا للمضارين من الدمار الذي حل بمنطقتهم إثر سيول12مارس الماضي والتي راح ضحيتها25  من سكان المنطقة.
استقبال مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالموسيقى والزهور في مدينة 15 مايو
استقبال مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالموسيقى والزهور في مدينة 15 مايو
استقبال مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالموسيقى والزهور في مدينة 15 مايو
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