الزراعة: الذبح في المجزر أكثر أمانا من البيت .. ونتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفات

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأطباء البيطريين متواجدون في المجازر من شروق الشمس حتى غروبها، مؤكدا أن هناك تعاونا مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفة.





وأضاف أن الذبح في المجزر أمان أكثر من الذبح في البيت، حيث يتم التأكد من جودتها وخلو الأضحية من الأمراض قبل ذبحها، فضلًا عن أن هناك سهولة في عملية الذبح في المجزر، وتجنب تلوث اللحوم والكشف عليها قبل الذبح.





وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، متابعة أي شكوى من المواطنين من خلال فتح مجموعة من أدوات التواصل، ومنها الخط الساخن 15500، والخط الساخن 19561، بالإضافة إلى رقم الواتساب 01111866710 للتواصل المستمر مع المواطن، واتخاذ إجراءات فورية ضد مخالفات الذبح.





ولفت إلى أن المواطنين يستجيبون بشكل كبير للإجراءات التي حددتها الدولة بخصوص كيفية ذبح الأضاحي هذا العام.



