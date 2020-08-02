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رياضة

تعرف على موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:15 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عبد الحكيم ابو علم
تلقى رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد أربعة عروض خلال الأيام الماضية أبرزها من بشكتاش التركي وإلميريا الإسباني وأودينيزي الإيطالي، جانب فريق يوناني.

وبات بقاء رمضان صبحي بشكل نهائي داخل الأهلي أمرًا صعبًا، خاصة أن العروض سوف يحصل من خلاله اللاعب علي ما يقارب من 40 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وقالت مصادر إن إدارة الأهلي لم تفقد الأمل في الحصول علي خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي .

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة مع رمضان صبحي لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل .
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