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رياضة

مانويل جوزيه أم أجنبي آخر.. من المدير الفني الجديد في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:32 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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عمرو ابوبكر
أعلن الإعلامي أحمد شوبير منذ ساعات عن تعيين مدير فني أجنبي جديد للنادي الأهلي في قطاع الناشئين. 

وتسبب شوبير، في فتح باب التكهنات والافتراضات وطرح بعض الأسماء من الجماهير، وخلال بعض التقارير الصحفية، فهل يعود البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للقلعة الحمراء مرة أخرى خاصة بعد الإنجازات العديدة التي حققها مع المارد الأحمر.

وخلال الآونة الأخيرة برز اسم مانويل جوزيه للساحة الرياضية من جديد في مصر مرة أخرى بعدما تولى المستشار الفني لمدرسة الكرة بنادي وادي دجلة في بداية موسم 2017-2018 وهو ما يقرب الداهية البرتغالية من العودة الثالثة للنادي الأهلي ولكن من باب قطاع الناشئين بتولي منصب الإشراف الفني على القطاع بالكامل ويتفرغ خالد بيبو للمنصب الإداري للقطاع.

وصرح من قبل ايضاََ تاكيس جونياز المدير الفني السابق لوادي دجلة، أنه على أتم الاستعداد لمهمة المدير الفني للنادي الأهلي حيث أنه يملك الامكانيات التي تجعله يصنع بطولات مع المارد الأحمر. 

وكان الإعلامي أحمد شوبير فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص إسناد منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلى مدرب أجنبي.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.. الإعلان الرسمي خلال أيام، وهل تعود تجربة الهولندي كورفر الرائعة؟". 

يذكر أن النادي الأهلي أعلن تنصيب خالد بيبو رئيسًا لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك مؤخرًا.
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