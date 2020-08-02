AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل 11 ألف راكب.. مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 102 رحلة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:09 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 53 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6443 ألف راكب، كما يغادر المطار 49 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4787 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 11 ألف راكب علي متن 102 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والطاقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يسير ويستقبل 98 رحلة طيران على مدار اليوم

وصول وسفر.. مطار القاهرة يسير 105 رحلات جوية على مدار اليوم

مطار القاهرة يسير 99 رحلة جوية بين وصول وسفر على مدار اليوم

تقل 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 134 رحلة جوية على مدار اليوم

على متنها 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 68 رحلة جوية ويسير 74 أخرى

على متنهم 13 ألف راكب.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 115 رحلة اليوم

ترشيحاتنا

دعاء ثاني أيام التشريق.. ردده لكل عزيز وغالي

خطأ يقع فيه الكثيرون يؤثر على جهازهم المناعي

القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالكويت

هل القيادة ببطء تقلل من استهلاك البنزين؟.. خبراء يجيبون

استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

شاهد | ليلى ابنة أمير كرارة في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية