AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

4 أيام للابتدائي ويومان للثانوية و20 طالبا بالفصل.. ملامح العام الدراسي الجديد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:04 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان

كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن الملامح الرئيسية  للعام الدراسي الجديد، والتي من المقرر مناقشتها بالبرلمان، خلال الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن الخطة سوف تعتمد في المقام الأول على التعليم المدمج، وذلك في المدارس والجامعات على حدٍ سواء.


وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن سير العملية التعليمة سوف يكون بانتظام طوال أيام الأسبوع لمرحلة الحضانات، إلى الصف الثالث الإبتدائي، فيما ستكون أيام الدراسة أقل من الصف الرابع الإبتدائي إلى الصف السادس، ومن المرجح أن تكون 4 أيام فقط.


وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان: "أما المرحلة الإعدادية فسوف تكون أيام الدراسة أقل شئيًا ما، بالإضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي، إذ أنه من المرجح أن تكون أيام الدراسة فيها من يوم إلى يومين".


ولفتت نائبة البرلمان إلى أن سير العملية التعليمة في الأيام التي لن يذهب فيها الطلاب إلى المدارس، سوف يتم الإعلان تفاصيلها، من قبل وزارة التعليم، مشيرةً إلى أن الأمر محسوم بالنسبة للثانوية، حيث ستتم المتابعة من خلال "التابليت" الذي تم تسليمه، فيما سيكون سير العملية التعليمية في بقية المراحل من خلال المنصة التعليمية وبنك المعرفة.


اقرأ أيضًا: التعليم تحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 .. الثلاثاء


وذكرت عضو البرلمان أن هناك تفاصيل خاصة بكيفية التواصل بين المعلم والتلاميذ، خلال أيام التعليم عن بعد، وذلك عبر المنصات التعليمية، والتي تم تفعيلها نهاية العام الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.


وأردفت أن كل فصل سوف يكون به 20 طالبًا فقط، حيث ان الكثافة السكانية سوف تكون عرضة لزيادة معدل الإصابة بـ فيروس كورونا.


وأكدت النائبة أنه خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، سوف يكون هناك اجتماع، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، لعرض التصور النهائي وكافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة كورونا.. نواب: المقترح يحل مشكلة تكدس الطلاب وعجز المدرسين فى الفصول..وبرلمانية: لابد من تجهيز البنية التحتية التكنولوجية

لا داعى للتخوف.. برلمانية عن عقد امتحانات السنوات النهائية لكليات الطب

جدل برلماني حول مقترح تدريس مادة التربية العسكرية بالمدارس والجامعات.. رئيس تعليم النواب: سندرس الأمر حال عرضه علينا.. ونائبة: ليس له أي داع.. ومن الممكن إضافتها ضمن مناهج مواد أخرى

عودة المدارس يومين في الأسبوع حتى 6 مساء.. البرلمان يطالب بتطبيق التعليم المدمج في المدارس أسوة بالجامعات.. وتحديد 25 طالبا بالفصل

نائبة تطالب بضرورة استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات

الملامح الأولية للعام الدراسي الجديد.. حجازي: زيادة مصروفات المدارس لن تتخطى 7%.. تقليل حضور الطلاب من 3 ابتدائى فيما فوق .. واقتراح بجعل الثانوية العامة بنظام التابلت

ترشيحاتنا

أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

ماتت الأم وعاش رضيعها.. التفاصيل الكاملة لتضحية دكتورة جامعية بحياتها فداء لزوجها بالمنيا

خلال أيام .. الكهرباء: أقل زيادة في فاتورة الكهرباء 4 جنيهات

إغلاق تام ونتائج مرتقبة.. سلطنة عمان خالية من المواطنين في العيد بأمر كورونا "فيديو"

النصر السعودي يفاوض كهربا

نتنياهو يؤدي التحية النازية على فيسبوك.. والشرطة الإسرائيلية تتدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية

فقدت 30 كيلو .. مي فاروق تتصدر تريند جوجل بعد خسارة وزنها

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار