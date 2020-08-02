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تعليم

التعليم تحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 .. الثلاثاء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:51 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاستفسارات التي تتساءل عن موعد نتيجة الثانوية العامة، خاصة مع تداول أخبار متضاربة عن موعد نتيجة الثانوية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.


ومن جانبه .. قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم: كل ما ينشر عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 حاليا هو كلام غير رسمي واجتهادات غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم.


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وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة  سوف تعود للعمل بعد غد الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتجميع النتيجة وتجهيزها للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للاعتماد.


وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه بناء عليه، سيتم حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد غد الثلاثاء، مؤكدا أنه سيتضح للجميع مدى إمكانية إعلان النتيجة الثلاثاء أو الأربعاء.  


وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: اإ الوزارة لم تصدر أي معلومات رسمية حتى الآن بشأن أوائل الثانوية العامة ومجاميعهم وهويتهم، لافتا إلى أن هذا الأمر سيعلن في بيان رسمي بعد قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،  بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2020 تليفونيا بعد العيد مباشرةً.



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وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن النسبة العامة للنجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرا إلى أن العام الماضي كانت النسبة  78.6%.


وشدد حجازي على أنه قد تمت مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة، وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.


وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.


وكان قد كتب نائب وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زملائي مقدري درجات الثانوية العامة، أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".


واستكمل رسالته قائلا: "بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه".


وأضاف: "أعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم، حفظكم الله وحفظ الوطن، تحيا مصر".

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