كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا في عيد الأضحى؟

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعض التوصيات للحماية من فيروس كورونا المستجد بعيد الأضحى.









وأوضحت الوزارة، عن أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه إذا تعذر ذلك فيجب ارتداء الكمامة وتنظيف الأيدي جيدا.









وأفادت وزارة الصحة، بتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى مثل التلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.







