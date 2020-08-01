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أخبار البلد

كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا في عيد الأضحى؟

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد غالي
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعض التوصيات للحماية من فيروس كورونا المستجد بعيد الأضحى.


وأوضحت الوزارة، عن أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه إذا تعذر ذلك فيجب ارتداء الكمامة وتنظيف الأيدي جيدا.


وأفادت وزارة الصحة، بتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى مثل التلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.


وأكدت الوزارة ضرورة الابتعاد عن التجمعات في عيد الأضحى للتقليل من انتشار عدوی "كوفيد - 19"، وحث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر والأفراد الذين يعانون من حالات مرضية مثل السكري، وفرط ضغط الدم، والأمراض القلبية، وأمراض الرئة والكلى المزمنة، والسرطان من عدم حضور التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.
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