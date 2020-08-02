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رياضة

"جاهزين للتحدي 30 يوم" .. أشرف صبحي: هدفنا نشر الرياضة في المجتمع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:56 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
انطلقت فعاليات حملة "جاهزين للتحدي 30 يوم" التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1 حتى 30 أغسطس الجاري؛ لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين. 


وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت كافة تفاصيل الحملة، وطرحت الرابط الإلكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا نشر آليات توثيق التحدي بدءًا من الانطلاق وصولًا إلى ختام الحملة، واستلام شهادات التقدير،  والميداليات. 


وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبني الوزارة الحملات والمبادرات البناءة التي تساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة ، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بممارسة المواطنين للرياضة في الحياة اليومية كونها لها العديد من التأثيرات الإيجابية على تحسين اللياقة البدنية والصحية.


وأضاف وزير الرياضة أنه من المقرر تنفيذ عدة مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة تعظم من  نشر الرياضة ، وتعزز من المشاركة الإيجابية للشباب بالمجتمع في شتى المجالات، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتطوير البنية الإنشائية بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، وتوفير كل التجهيزات اللازمة بها؛ ليتمكن الأعضاء ورواد تلك المنشآت من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بها.


وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير أداء إدارة تلك المنشآت بما ينعكس بالإيجاب على تطورها وتقديم برامج وأنشطة ومشروعات متعددة تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة. 
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