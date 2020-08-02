شاهد.. بدون كمامة مسئول سعودي بارز يتابع طواف الوداع من المسجد الحرام





رصدت كاميرات قناة القرآن الكريم من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام في بث مباشر قبيل مغرب اليوم وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، وهو يتابع سير طواف الوداع دون ارتداء كمامة رغم الإجراءات المشددة التي اتبعتها السلطات السعودية في حج هذا العام.





جدير بالذكر ان حجاج بيت الله الحرام قد ودَّعوا اليوم المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك حجهم بطواف الوداع، شاكرين الله أن اصطفاهم واختارهم لأداء هذه الفريضة هذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية عالية الدقة لضمان سلامتهم وفق ماذكرته صحيفة سبق السعودية









وفي سياق متصل أثنت منظمة الصحة العالمية بتعامل السعودية مع كورونا، مؤكدة أنه خير مثال على ما يمكن للبلدان تطبيقه لمواجهة الفيروس؛ لأن جائحة كورونا لا تعني أن تتوقف الحياة، بل يجب التعايش معها، وأن يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى.





ومن المقرر ان تبدأ رحلات الطيران بنقل الحجاج الي وجهتهم الأخيرة علي دفعات حيث بلغت عدد رحلات الحج لهذا العام 25 رحلة من مناطق مختلفة داخل المملكة.