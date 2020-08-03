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تعليم

22 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة عن الجوانب القانونية بالجامعات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


يأتي ذلك سعيا إلى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 

 ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

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ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج . 

 ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الجوانب القانونية بالجامعات يومي 22 - 23 أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتور حسين مقداد استاذ مساعد القانون العام بكلية الحقوق.
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