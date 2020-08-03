AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 3 ملايين ونصف مشاهدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ ٣ ملايين ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وأيضا: "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من المليون مشاهدة

لليوم الثالث.. إليسا تتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة رأي

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

إليسا تحقق مليون و900 ألف مشاهدة بـ صاحبة رأي.. فيديو

ترشيحاتنا

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

أخبار التوك شو.. أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. كفتة وساطور.. شوف محمد رجب وبوسي شلبي بيعملوا إيه

دولة آسيوية تعيد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

قصة حب شهد عليها الزوار.. أسد يلحق بزوجته بعد وفاتها بيوم.. صور

تعويضات لـ الأطباء وزيادة في البدلات.. اعرف حقك بعد موافقة النواب على القانون الجديد

دامت الانفجارات ساعتين.. ماذا حدث في قرية النواهض بقنا (القصة كاملة)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود