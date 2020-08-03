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فن

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:37 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ابنتها شام لذهبي بعيد ميلادها. 

ونشرت أصالة صورة ل نجلتها وعلقت عليها قائلة " كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس ياأغلى منّ حالي عليّي #أصاله #بنتي ".

واحتفلت الفنانة  أصالة الشهر الماضي بخطوبة ابنتها " شام"  وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل علي  تجمع عائلي وعلى الاصدقاء فقط.


وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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