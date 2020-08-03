أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي.. شاهد

هنأت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ابنتها شام لذهبي بعيد ميلادها.
ونشرت أصالة صورة ل نجلتها وعلقت عليها قائلة " كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس ياأغلى منّ حالي عليّي #أصاله #بنتي ".
واحتفلت الفنانة أصالة الشهر الماضي بخطوبة ابنتها " شام" وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل علي تجمع عائلي وعلى الاصدقاء فقط.
وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.