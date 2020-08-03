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أخبار العالم

الجيش الليبي يتوعد مرتزقة أردوغان.. و18 مليون إصابة بكورونا في العالم.. أهم ما نشرت الصحف الإماراتية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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شريف سيد
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات مع أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على تنامي التعاون بين الدولة وكل من السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 167 حالة إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي ليبيا، أكد قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت إلى ليبيا للبحث عن موروث أجدادها والتي ستواجه بالرصاص.

وسلم الجيش الليبي، أمس، الولايات المتحدة رسالة تطالب بتدخل دولي، وتضمنت رفض التفاوض مع تركيا في ظل الوضع الحالي والتهديدات المستمرة من جانب تركيا.

ومن سوريا، تصاعدت عمليات الاغتيال وتهديدات الإرهاب بمحافظة دير الزور شرق الفرات مؤخّرًا، إذ تمّت تصفية عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة، في ظل تنامي هجمات تنظيم داعش على المدنيين.

وحول موسم الحج، أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، أنّ المملكة العربية السعودية حققت نجاحًا كبيرًا في إدارة موسم الحج بكل إتقان وتميّز. وأوضح أنّ المملكة استطاعت توظيف الخبرات المتراكمة في السنوات الماضية لإدارة الحج في توظيف أمثل لكوادرها وخبراتها وقدراتها وخططها التنفيذية ليظهر الحج بأعلى مقاييس النجاح، مشيرًا إلى النجاح الباهر في التنظيم وإجراءات تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة سواء في تنقلاتهم أو في الحرم المكي أو عند منشأة الجمرات، وهو ما شاهده الملايين حول العالم. وأعلن المشاط، أنّ الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك.

وعالميا، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في العالم، عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس. 

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أدان الأردن المخطط الاستيطاني الجديد شرقي القدس، المسمى «E.1»، وقالت الخارجية الأردنية إنه يهدم فرص حل الدولتين، فيما طالبت السلطة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي ال16 الموقعة على مذكرة الاحتجاج ضد المشروع الاستيطاني الجديد شرقي، بتبني قرارات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد مخططات الاستيطان والتوسع «الإسرائيلية» الجديدة.

ومن السودان، قتل شخصان، وأصيب ثمانية وعشرون آخرون، إثر هجوم تعرض له مساء يوم الجمعة الماضي أهالي القرية 10 بمحلية حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا. 

وفي لبنان، حذر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من استمرار الانقسام اللبناني، وأشار في عظته الى «ان كل بيت ينقسم على نفسه لا يثبت، ونحن في ​لبنان​ وبسبب الولاءات للخارج والخلافات على الحصص والخروج روحًا ونصًا عن ​الدستور​ والميثاق اصبحنا مشرذمين وفاقدي الثقة بعضنا ببعض وبالدولة وبالمسؤولين السياسيين كما يعرب شباب ​الثورة​».

ومن البحرين، دانت البحرين، بشدة التصريحات العدائية الصادرة عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني التدخلات التركية المستمرة في الشؤون العربية تهديدًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي، وكل جهود حفظ السلام في المنطقة.

ومن صحيفة الاتحاد، سعى البيت الأبيض وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع حد لتصورات الرئيس الجمهوري بشأن تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام، قائلين إن الانتخابات ستُجرى في موعدها يوم الثالث من نوفمبر.



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