AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد فضل يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:54 ص
محمد فضل و وائل جمعة
محمد فضل و وائل جمعة
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الكابتن محمد فضل عضو اتحاد الكرة المصري صديقة وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده.

ونشر محمد فضل صورة لوائل جمعة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا جمعة ...أعظم مدافع في تاريخ مصر وارجل شخصية ...الراجل ده كان طيب وجدع خارج الملعب وعنيف وشديد داخل الملعب ...خلص علي مهاجمين كتير اوي محليا وافريقيا ودوليا، كل سنة وانت طيب يا صخرة".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .


ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد نجله عبر انستجرام

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

حمودي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

شيكابالا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ35

كل سنة وأنت طيب.. طارق حامد يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

نجم النجوم.. رمضان صبحي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

عقار جديد لعلاج كورونا يدخل التجارب السريرية

احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج #حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي يتصدر تويتر

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

تعويضات لـ الأطباء وزيادة في البدلات.. اعرف حقك بعد موافقة النواب على القانون الجديد

لأول مرة.. الذهب يسجل 2000 دولار للأونصة

فيديوجراف.. فيروس جديد يصيب المئات بسبب البصل الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود