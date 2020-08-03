محمد فضل يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الكابتن محمد فضل عضو اتحاد الكرة المصري صديقة وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده.





ونشر محمد فضل صورة لوائل جمعة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا جمعة ...أعظم مدافع في تاريخ مصر وارجل شخصية ...الراجل ده كان طيب وجدع خارج الملعب وعنيف وشديد داخل الملعب ...خلص علي مهاجمين كتير اوي محليا وافريقيا ودوليا، كل سنة وانت طيب يا صخرة".





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .









ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.



