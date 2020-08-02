هل يحق لاتحاد الكرة رفض طلب الإنتاج تأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر؟ .. محمد فضل الله يجيب

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن مدى قانونية طلب نادي الإنتاج الحربي تأجيل مباراتي الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتاز بسبب إصابات كورونا بين صفوف لاعبيه.









كان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدوري بسبب الإصابات العديدة بين اللاعبين بكورونا من بينهم حارسا مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا.





قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الإنتاج الحربي يحق له طلب تأجيل المباراتين بناء على الإصابات للاعبين بكورونا بين صفوف الفريق العسكرى.









أضاف: اتحاد الكرة لا يحق له رفض طلب الإنتاج الحربي بتأجيل المباراتين استنادا إلى القوة القاهرة وظروف إصابة لاعبي الفريق العسكرى بفيروس كورونا وايضا بداعي تكافؤ الفرص بين كافة فرق الدوري المحلي.









وشدد على انه فى حالة تعرض لاعبيه للإصابات المتعارف عليها البدنية وغيرها فى التدريبات فذلك لا يمثل قوة قاهرة ويمكنه خوض المباراة بالنصاب القانوني المتعارف عليه.









يذكر ان فريق الإنتاج الحربي سيقوده فنيا مجدي عبدالعاطي لحين تعافي مختار مختار المدير الفني من إصابته بكورونا وكان مقررا أن يواجه نادى مصر يوم ٨ أغسطس الجاري على أن يلتقى الأهلي يوم الجمعة الموافق ١٤ أغسطس ايضا فى الدورى المحلي.



