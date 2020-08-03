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أخبار العالم

البرازيل: تسجيل 25800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:50 ص
البرازيل: تسجيل 25800
البرازيل: تسجيل 25800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 25800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2733677 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين أن السلطات سجلت أيضا 541 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 94104 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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