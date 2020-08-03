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فن

بدء عروض مسرحية فركش لما يكش للأطفال.. اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يعرض في السابعة والنصف مساء اليوم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي "فركش لما يكش" للأطفال.

العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، وسعر التذكرة من  ٢٥-٣٥ جنيها.

كما تعرض مساء اليوم مسرحية المتفائل، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وقال الفنان إيهاب فهمي إن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.

وأكد "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي في شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة رابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.
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