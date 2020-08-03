بدء عروض مسرحية فركش لما يكش للأطفال.. اليوم

يعرض في السابعة والنصف مساء اليوم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي "فركش لما يكش" للأطفال.





العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، وسعر التذكرة من ٢٥-٣٥ جنيها.





كما تعرض مساء اليوم مسرحية المتفائل، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.





وقال الفنان إيهاب فهمي إن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.





وأكد "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي في شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة رابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.



