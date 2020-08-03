بعد تضارب التصريحات.. مسئول سابق بالتنمية المحلية: مشاورات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح





واضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، ان هناك تخبط كبير في تصريحات المسئولين نتيجة عدم قراءة القانون جيدا ، وتوضيح الغرض منه وانه جاء لمصلحة المواطن لتقنين اوضاعة .





ولفت الي ان صاحب الوحدة لا يجب ان يدفع ولكن معظم ملاك الوحدات سيضطرون الي الدفع قبل 15 اغسطس المهلة التي حددتها الحكومة لدفع مبلغ جدية التصالح للذين تقدموا بطلبات تصالح من قبل وعددهم 517 طلب حتي لا يطبق عليهم القانون،مؤكدا ان الحكومة جادة في تنفيذ القانون وازالة المخالفات .





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واشار الجندي، الى انه في حالة انقضاء المده ولم يتقدم المواطن بدفع جدية الحجز في المهلة المحددة يعتبر مخالف، ،موضحا انه كان يجب علي اي مواطن يريد شراء وحدة سكنية ان يذهب الي الحي للسؤال عن الترخيص والتأكد من ان الوحدة قانونية ومرخصة.





الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء و في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز و تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة،و حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم و البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل و تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية و حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون. وتابع : ان هناك حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء ،وهى





واكد ان هناك مشاورات في البرلمان لتعديل بعد المواد في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بناءا على الطلبات التى تقدم بها اعضاء مجلس النواب للمجلس، مشيرا الى ان الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح من قبل فأمامهم مهلة حتى سبتمبر المقبل وفقا لقرارات الحكومة.