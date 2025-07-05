حزن عالمي بعد وفاة جوتا.. أسرة صغيرة تحكي قصة وفاء كبيرة

خيم الحزن والذهول على الوسط الرياضي العالمي عقب الإعلان عن وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول ومنتخب البرتغال، إثر حادث سير مأساوي وقع فجر الخميس شمال غرب إسبانيا.

الحادث الذي أسفر أيضًا عن وفاة شقيقه أندريه، جاء بعد أيام قليلة فقط من احتفاله بزفافه على شريكة حياته روتي كاردوسو، ليقلب الفرح إلى مأساة أليمة.

حادث مأساوي يهز الوسط الكروي

وقع الحادث المروع على الطريق السريع A-52 بالقرب من بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، عندما فقد جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، السيطرة على سيارته من طراز "لامبورجيني" بعد انفجار أحد إطاراتها، ما أدى إلى انحرافها واشتعال النيران فيها بشكل كامل.

ورغم سرعة تدخل فرق الإسعاف، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ أي من الشقيقين، وأُعلنت وفاتهما في مكان الحادث.

من هي روتي كاردوسو؟

روتي كاردوسو، البالغة من العمر 28 عاما، كانت رفيقة حياة جوتا لأكثر من عقد، حيث بدأت علاقتهما في سن المراهقة بمدينة بورتو البرتغالية عام 2013، حين كانا زميلين في المدرسة الثانوية.

ومنذ ذلك الوقت، ظلت كاردوسو إلى جانبه، تشاركه تفاصيل مسيرته الرياضية من بداياته المتواضعة حتى تألقه في صفوف ليفربول ومنتخب بلاده.

رغم ظهورها المتكرر في المدرجات لتشجيع زوجها، عُرفت كاردوسو بتفضيلها الخصوصية وابتعادها عن الإعلام، مكرّسة حياتها لتربية أطفالهما الثلاثة ودعم زوجها بصمت.

زفاف تحول إلى وداع

احتفل الثنائي بزفافهما في 22 يونيو 2025 في حفل عائلي بسيط بمدينة بورتو، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، في خطوة وصفتها روتي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الحلم الذي تحقق"، وكتب جوتا تعليقًا على صور الحفل: "لكنني أنا المحظوظ".

ولم تكد تمضي 11 يوما على مراسم الزفاف حتى حولت الفاجعة مشهد الفرح إلى مشهد وداع مؤلم.

عائلة صغيرة بعيدة عن الأضواء

أنجب جوتا وكاردوسو ثلاثة أطفال، الابن الأكبر دينيس (2021)، ثم دوارتي (2023)، وأخيرا ابنتهما التي وُلدت في مطلع عام 2025.

ورغم الشهرة الكبيرة التي أحاطت بمسيرة جوتا الكروية، حرص الزوجان على إبقاء حياتهما العائلية بمنأى عن الإعلام، مع بعض الظهور المحدود الذي وثق لحظات إنسانية مؤثرة، أبرزها ظهور ابنه دينيس إلى جانبه بعد إحدى المباريات في ملعب آنفيلد.

دعم لا محدود

شكلت روتي كاردوسو سند أساسي في حياة جوتا، حيث واكبته منذ انطلاقته مع باكوس دي فيريرا، مرورًا بمحطاته في أتلتيكو مدريد، وولفرهامبتون، وصولًا إلى تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

صمت في وجه الفاجعة

تلقى نبأ وفاة جوتا موجة تعاطف عالمية، حيث توالت رسائل العزاء من أندية ولاعبين وجماهير من مختلف أنحاء العالم، عبروا فيها عن صدمتهم وحزنهم لفقدان أحد أبرز نجوم الكرة البرتغالية. وفي ظل هذه المأساة، التزمت كاردوسو الصمت، مطالبة باحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب.