رئيس البرتغال وحكومته يعزيان في وفاة نجم ليفربول جوتا

تقدم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتنيجرو بالعزاء في وفاة لاعب منتخب البرتغال ونادي ليفربول "ديوجو جوتا"، وشقيقه "أندريه سيلفا".

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن دي سوزا ومونتنيجرو توجها إلى مسقط رأس اللاعبين في جوندومار، ليحضرا مراسم العزاء في كنيسة صغيرة، وقاما بوضع أكاليل الزهور، وقدما التعازي لأقاربهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد أسرة جوتا أقاموا مراسم العزاء التقليدية، كما استقبلوا المعزين من الجمهور، لافتة إلى أنه من المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدا السبت.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء البرلمان البرتغالي وقفوا دقيقة صمت حدادًا على روح جوتا وشقيقه اليوم.



