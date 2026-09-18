قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يلتقط صورة مع طفل داخل الحرم.. «يا رب الصورة توصله»
مفاجأة داخل الأهلي.. ماذا طلب عموتة من سيد عبدالحفيظ في اجتماعه الأخير؟
لامين يامال يفتح النار على معايير الكرة الذهبية: الجائزة يجب أن تذهب للأفضل في العالم فقط
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
ارتفاع حصيلة تفجير داخل مسجد بمجمع شرطة في باكستان إلى 21 قتيلًا وأكثر من 80 مصابًا
نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك
سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
قرض المصروفات المدرسية 2026/2027.. شروط وخطوات التقديم على تمويل بنك ناصر الاجتماعي
بمشاركة إيرانيات.. استعراض عسكري فى شوارع طهران ترقبا لهجوم أمريكى
الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء
تحرك فرنسي لتأمين الطاقة.. ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى بلادنا
1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرار حماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل خطوة مهمة لبناء بيئة رقمية آمنة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القرار المشترك الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لحماية أبنائها من المخاطر الرقمية المتزايدة.

حماية الأطفال والنشء 

وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن حماية الأطفال والنشء لم تعد تقتصر على البيئة التعليمية أو الأسرية التقليدية، وإنما امتدت بصورة كبيرة إلى الفضاء الرقمي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الطلاب والأطفال، مشيرة إلى أن الاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يترك آثارًا سلبية على الصحة النفسية والاجتماعية والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية.

وأشادت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالتدرج الذي تضمنه القرار في التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بعدم إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن الثالثة عشرة، وتفعيل نمط الاستخدام الآمن بصورة تلقائية وإلزامية للفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عامًا، إلى جانب وضع آليات للتحقق من العمر والحد من التحايل على الضوابط العمرية.

وأضافت النائبة عبير عطا الله أن هذه الإجراءات تمثل أهمية خاصة بالنسبة للمنظومة التعليمية، في ظل الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية من جانب الطلاب، مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، حتى تكون الإجراءات التنظيمية مصحوبة بثقافة مجتمعية تساعد على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وشددت النائبة عبير عطا الله على أهمية أن تراعي آليات تنفيذ القرار حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية للأطفال، وأن يتم تطبيق إجراءات التحقق من العمر بصورة متناسبة مع الهدف من القرار، بما يحقق الحماية دون جمع بيانات غير ضرورية أو المساس بالحقوق الرقمية للمستخدمين.

وأوضحت أن مواجهة مخاطر التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال ونشر المحتوى الضار تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمنصات الرقمية والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، مؤكدة أن المدرسة يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في نشر مفاهيم المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن الاستثمار في حماية الأطفال والنشء هو استثمار في مستقبل مصر، وأن بناء بيئة رقمية آمنة يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتوفير بيئة تعليمية ومجتمعية داعمة لنشء قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه بصورة إيجابية ومتوازنة.
 

النواب البرلمان السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الفنانة صابرين النجيلي

خاص| صابرين النجيلي لـ صدى البلد: «خطير» مناسبة للأفراح.. و«امسك حرامي» مع دياب مفاجأة

عمرو الليثي

عمرو الليثي رئيسا للجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بمهرجان أولادنا الدولي

فاضل احمد

نائب مدير الشارقة للكتاب: أبوظبي شريك في مشهد ثقافي متكامل

بالصور

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد