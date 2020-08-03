برشلونة يرفض عرضا كبيرا لضم لاعب الفريق

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضمه لاعبه الجديد فرانسيسكو ترينكاو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويمكن للبارسا جني المال من صفقة ترينكاو حتى دون أن يلعب الشاب دقيقة واحدة بقميص الفريق الكتالوني، بعدما تعاقد معه النادي الكتالوني قادمًا من فريق سبورتنج براجا البرتغالي.
وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية صباح اليوم الاثنين أن وكيل اللاعب، خورخي مينديز، قدم للبارسا عرضًا من أحد أندية البريميرليج الكبيرة للحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي مقابل 60 مليون يورو.
ورد النادي الكتالوني على عرض مينديز بالرفض وتمسك بالحفاظ على الجوهرة البرتغالية في صفوف الفريق خلال السنوات القادمة.
ودفع برشلونة مبلغًا وصل إلى 31 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا من براجا على أن يلعب في صفوف البلوجرانا حتى يونيو 2025 بقيمة شرط جزائي تبلغ نصف مليار يورو.