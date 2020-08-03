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أخبار العالم

قد تواجه عقوبة الإعدام بماليزيا.. امرأة بريطانية متهمة بقتل زوجها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
مثلت امرأة بريطانية للمحاكمة بتهمة قتل زوجها في ماليزيا ، حيث من الممكن أن يُحكم عليها بالإعدام إذا أدينت، وفق صحيفة ديلي ميرور.

وتم اتهام سامانثا جونز ، 51 عامًا ، بعد أن عثرت الشرطة على سكين دموي في منزل الزوجين بماليزيا.

وتم العثور على جون ويليام جونز، 62 عامًا ، ميتًا بطعنة في صدره في 18 أكتوبر 2018.

ويوم الاثنين ، أحضرتها الشرطة إلى المحكمة في ألور سيتار ،مكبلة اليدين وترتدي قناعًا على وجهها.

وقالت الشرطة إن  جونز ، وهي أصلًا من سومرست ، اعترفت بطعن زوجها خلال مشادة.

ووجد تقرير لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر أن ما يقرب من نصف الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في ماليزيا هم من الأجانب .

وقد تراجعت الدولة في السابق عن خططها لإلغاء عقوبة الإعدام ، ولكن تم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2018.
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