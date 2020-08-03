قد تواجه عقوبة الإعدام بماليزيا.. امرأة بريطانية متهمة بقتل زوجها

مثلت امرأة بريطانية للمحاكمة بتهمة قتل زوجها في ماليزيا ، حيث من الممكن أن يُحكم عليها بالإعدام إذا أدينت، وفق صحيفة ديلي ميرور.





وتم اتهام سامانثا جونز ، 51 عامًا ، بعد أن عثرت الشرطة على سكين دموي في منزل الزوجين بماليزيا.





وتم العثور على جون ويليام جونز، 62 عامًا ، ميتًا بطعنة في صدره في 18 أكتوبر 2018.





ويوم الاثنين ، أحضرتها الشرطة إلى المحكمة في ألور سيتار ،مكبلة اليدين وترتدي قناعًا على وجهها.





وقالت الشرطة إن جونز ، وهي أصلًا من سومرست ، اعترفت بطعن زوجها خلال مشادة.





ووجد تقرير لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر أن ما يقرب من نصف الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في ماليزيا هم من الأجانب .



