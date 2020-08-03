جرس إنذار.. إعلامية: الإخوان يثيرون البلبلة لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من مخطط الإخوان الخبيث الذى يستهدف ضرب العلاقات المصرية الكويتية، مستنكرة الشائعات والتغريدات المسيئة للبلدين والتي وراءها مثلث الشر، لافتة إلى أن ما يحدث هو جرس إنذار.





وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات خـــــاصة لــ صدى البلد، أن علاقات الدول لا تدار عبر مواقع التواصل الإجتماعى والعلاقات المصرية الكويتية متجذرة لن يؤثر عليها مهاترات إخوان البلدين، مؤكدة فى الوقت ذاته أن علاقة دولة الكويت بجيرانها راسخة وبنيت على أساس قوى تعب فيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولا زال حريصا عليها كل الحرص.





وحذرت الرشيد من خطر كبير على الكويت وهم تركيا وإيران والموالين لملالي طهران وجماعة الإخوان الإرهابية، معبرة عن تخوفها من قبل الإخوان الذين يسيطرون على مفاصل الدولة من أن تختطف الكويت وتصبح فى معزل عن محيطها العربي والخليجي، لافتة إلى أن هناك مخططا يحاك ضد الكويت يعد له منذ فترة طويلة بدأ ببث الشائعات لضرب علاقات الكويت مع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.





وطالبت الرشيد كل من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية بالتحرك العاجل ضد أى تجاوزات ضد دولة الكويت بإصدار قرارات رادعة من شأنها الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية على حذو الإمارات، مصر، وتونس.





ووجهت الرشيد، رسالة شديدة اللهجة لكل من يزايد على العلاقات المصرية الكويتية ولكل من يسيء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مستنكرة التغريدة التي نشرها أحد المغرضين والمأجورين أمس على موقع التواصل الإجتماعى تويتر بأسلوب فج والتى تحدث فيها عن ركاب الطائرة الإماراتية يقول انها حملت بعض المصريين واصفا إياهم بوصف غير لائق، قائله له مصر والإمارات تاج على رأسك.. أنت من المأجورين ومن يقال لهم "بكم تقول".

ولفتت الرشيد، أن ما يحدث من على الساحة هو إشغال للناس عن مخطط تركيا في ليبيا، ومحاولة لعزل الكويت عن انتمائها الخليجي والعربي حتى تصبح مقرا لجماعة الإخوان والتنظيم الدولى .. قائلة: يا أخوان النار عشم أبليس فى الجنة.