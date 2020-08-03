بالأبيض والأسود.. ديانا حداد تتألق فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ديانا حداد فى الصورة بإطلالة رياضية وأنيقة بالأبيض والأسود فى أحدث ظهور لها .





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات عليها كالتالى: " حلو اوى لبسك ، قمر اوى ، مستنيين الألبوم الجديد".





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وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.



