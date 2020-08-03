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ثقافة

لجنة القراءة تبدأ تقييم ترشيحات الدورة الحالية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن بُعد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:02 م
لجنة القراءة تبدأ
لجنة القراءة تبدأ تقييم ترشيحات جائزة الشيخ زايد
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محمد مندور
عقدت لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها للدورة الحالية من جائزة الشيخ زايد للكتاب افتراضيًا، وذلك برئاسة سعادة الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومشاركة أعضاء اللجنة الأستاذ د. خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد والشاعر سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. 


ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عن بُعد لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة للجائزة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى نهاية فترة الترشح في 1 أكتوبر القادم. 


يلي اجتماعات لجنة القراءة والفرز، الإعلان عن القوائم الطويلة، وبدء أعمال "لجان التحكيم" لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة، والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثًا ودراسة، فضلًا عن جماليات النشر والإخراج الفني في كل مشاركة.


واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب على مدار تاريخها 16,746 ترشيحًا من 50 دولة ضمن فروعها التسعة، ولا يزال باب الترشح للجائزة في دورتها الخامسة عشرة مفتوحًا حتى 1 أكتوبر 2020، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: /https://www.zayedaward.ae/ar

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