لو طالت المسافات.. ظهور جديد لمحمد صلاح مع لوفرين عبر الفيديو

وأتم ديجان لوفرين انتقاله لصفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي ليفربول.

ووصل اليوم لوفرين للأراضي الروسية، تمهيدًا لانضمامه مع زملائه في الفريق، وأثناء ذهابه لمقر النادي، جمعته محادثة بالفيديو مع صديقه محمد صلاح.

وفي مكالمة الفيديو، علق لوفرين على قصة شعر محمد صلاح الجديد بأنها مجنونة، كما أخبر لوفرين صلاح بما مر به في رحلته لروسيا.

ويعد لوفرين من أقرب أصدقاء محمد صلاح وجمعتهما علاقة وطيدة في ليفربول.

The friendship lives on, @LFC fans!



Upon his arrival in Saint Petersburg, Zenit TV captures the moment @Dejan06Lovren FaceTimes his good friend @MoSalah 😂 pic.twitter.com/Z0EzkRnl8t