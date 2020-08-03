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رياضة

لو طالت المسافات.. ظهور جديد لمحمد صلاح مع لوفرين عبر الفيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:10 م
محمد صلاح ولوفرين
محمد صلاح ولوفرين
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إسماعيل محمود
ظهر محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي في مكالمة بالفيديو مع صديقه الكرواتي ديجان لوفرين المنتقل حديثًا لصفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.


وأتم ديجان لوفرين انتقاله لصفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي ليفربول.


ووصل اليوم لوفرين للأراضي الروسية، تمهيدًا لانضمامه مع زملائه في الفريق، وأثناء ذهابه لمقر النادي، جمعته محادثة بالفيديو مع صديقه محمد صلاح.


وفي مكالمة الفيديو، علق لوفرين على قصة شعر محمد صلاح الجديد بأنها مجنونة، كما أخبر لوفرين صلاح بما مر به في رحلته لروسيا.


ويعد لوفرين من أقرب أصدقاء محمد صلاح وجمعتهما علاقة وطيدة في ليفربول.

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