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أخبار العالم

إذا لم يتم بيعه لـ مايكروسوفت .. ترامب: إغلاق تطبيق "تيك توك" في أمريكا بحلول 15 سبتمبر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" خلال تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، إنه سيتم إغلاق تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعُه لشركة مايكروسوفت أو أي مؤسسة أخرى بحلول 15 سبتمبر المقبل.


وأضاف الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه لا يرفض شراء مايكروسوفت لتطبيق "تيك توك" الشهير، موضحًا أنه كان من الأفضل لمايكروسوفت أن تشتري التطبيق بشكل كامل بدلًا من أن تحصل على نسبة 30% منه.


وأكد ترامب أنه لا يمكن للصين أن تسيطر على تطبيق "تيك توك".


يُشار إلى أن ترامب وافق مؤخرًا على منح شركة "بايت دانس" الصينية 45 يومًا للتفاوض على بيع التطبيق.
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