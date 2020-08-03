بعد خلافه مع كيم كارداشيان .. كاني ويست يستقل طائرة خاصة مع نجله .. صور

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لمغني الراب الامريكي كاني ويست برفقة طفله سانت أثناء استقلالهما طائرة خاصة من مطار لوس أنجلوس الامريكي.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية انه لم يتم التأكد مما إذا كانت زوجة كاني ويست ، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان داخل الطائرة ام لا وذلك بعد سلسلة من الخلافات بينهما.

كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.









وقالت التقارير الاجنبية ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.









خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.







