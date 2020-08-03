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رياضة

رجل استثنائي وقلبه ميت.. عدلي القيعي يعدد مزايا حسن حمدى فى عيد ميلاده 71

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:08 م
حسن حمدي
حسن حمدي
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محمد رشاد
أثنى عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق، قائلا:" من أنجح الإداريين في تاريخ الرياضة والتسويق".

ويحتفل حسن حمدي بعيد ميلاده الـ 71  قضى منها العديد من السنوات في العمل الإداري ورئاسة الأهلي ووكالة الأهرام.

وقال عدلي القيعي خلال حديثه ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي: "حسن حمدي قلبه ميت، يتخذ القرارات دون رهبة بعد دراستها جيدًا".

وأضاف: "عندما اتخذ قرار الـ17 لاعبًا في عام 1985 كان صالح سليم في لندن، فحصل قبلها على قرار أنه مشرف على فريق الكرة، ودرس الوضع جيدًا ، كان رجلا إداريا ناجحًا، وأصغر من تولى رئاسة مجلس إدارة وكالة الأهرام، وكان يسوق الأهلي مع باقي أندية الدوري لكي تستفيد أيضًا، وهذا ليس من مصلحة الأهلي".

وأتم القيعي :" الأهلي عندما سوق نفسه منفردًا الآن الفروق وبينه وبين الأندية الأخرى اتضحت ، حسن حمدي رجل استثنائي جاء في توقيت صالح سليم ليتسلم منه، وإدارة الأهلي تتسلمها أجيال وراء أجيال".
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