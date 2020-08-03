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مرأة

9 أطعمة تسيطر على ضغط الدم المرتفع.. إليك القائمة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:14 م
اطعمة تسيطر على ضغط
اطعمة تسيطر على ضغط الدم المرتفع
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الناس من ضغط الدم المرتفع يسمى بالقاتل الصامت لأنه يتسبب فى وفاة عدد كبير من الأشخاص سنويا ويلعب الغذاء دورا كبيرا فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم .

وعرض موقع "food.ndtv" قائمة من 9 أطعمة لذيذة ومغذية وصحية تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- البرتقال لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم 
-  البطيخ لأنه غني بالألياف و الليكوبين وفيتامين أ والبوتاسيوم
- بذور عباد الشمس "اللب" يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين e و حمض الفوليك
-  الشمندر يقال انه يريح الاوعية الدموية ويحسن تدفق الدم 
-  دقيق الشوفان لأنه يساعد على تقليل الضغط الانقباضي والانبساطي.
- السبانخ غنية بالألياف والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، الفولات، والمغنيسيوم "المكونات الرئيسية لخفض ضغط الدم"
- الموز لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يخفض الضغط
- الكرفس أظهرت الأبحاث أن تناول أربعة سيقان منه يوميًا يمكن أن يقلل من ارتفاع الضغط 
- الأفوكادو لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والفوليك

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